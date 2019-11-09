Поліцейських, які побили нижегородца і підкинули йому наркотики, випустили із СІЗО

Нижегородський обласний суд пом’якшив запобіжний захід двом поліцейським, які звинувачуються в перевищенні повноважень за побиття городянина. В апеляції вони домоглися перекладу з СІЗО під домашній арешт. Про це йдеться в повідомленні «Комітету проти тортур».

За даними правозахисників, з СІЗО випустили оперуповноважених відділу з контролю за обігом наркотиків УМВС РФ по Нижньому Новгороду Євгенія Соколова Олексія Іванова. Ще один співробітник цього відділу Микола Костров, який є третім фігурантом кримінальної справи, також оскаржив своє затримання в СІЗО. Його апеляція поки не розглянута.

Щодо силовиків порушено справу за частиною 3 статті 286 КК РФ (Перевищення посадових повноважень із застосуванням насильства»). Потерпілим у цій справі проходить житель Нижнього Новгорода Ігор Крайнов. Поліцейські затримали його 12 вересня, коли він йшов на роботу.

Силовики в цивільному одязі чоловіка повалили в будівлі на підлогу біля ліфта, закували в наручники, після чого почали наносити удари ногами і руками. Цей момент потрапив на запис камери відеоспостереження, про яку поліцейські не знали. Побиття Крайнова продовжилося у відділі поліції, кажуть правозахисники. Пізніше під час огляду у нього виявили в задній кишені джинсів пакетик з мефедроном. Крайнов заявив, що наркотики йому підкинули.

14 вересня Крайнова відпустили під підписку про невиїзд. У лікарні у нього зафіксували удари. Юристи звернулися в СК у зв’язку з справою Крайнова, долучивши наявну відеозапис затримання чоловіка біля ліфта.

«Думаю, наявність відеокамер стало вкрай неприємним сюрпризом для співробітників поліції. Мало того що на відеозаписі видно, як Крайнова без будь-якої необхідності б’ють, так ще чітко відображений момент, як поліцейський щось засовує в задній лівий кишеню Крайнову. За дивним збігом обставин саме в задньому лівому кишені поліцейські потім „знайдуть“ наркотики при понятих», — прокоментувала ситуацію юрист Юлія Осипова.