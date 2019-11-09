Переломи, опіки, осколкові поранення: в госпіталі помер боєць ЗСУ

Після загибелі 23-річного бійця ЗСУ Германа Броднікова помер і його побратим Геннадій Моторин, який отримав важкі поранення після пострілу бойовиків керованою ракетою у вантажівку.

Про це повідомили в 92-й механізованій бригаді.

“7 листопада, підступно й нахабно окупанти обстріляли наших бійців у момент, коли ті вивантажували деревину біля ВОПа (взводний-опорного пункту – ред.). Ракета ПТУР серед білого дня, близько 12:20, потрапила точно в “Урал”, біля якого і працювали побратими. Один з них – Герман Бродников відразу загинув, ще троє хлопців отримали численні поранення. Між життям і смертю виявився солдат Геннадій Моторин. Опіки, множинні осколкові поранення, переломи кісток – він був найважчим з поранених. Лікарі боролися за життя захисника весь день і всю ніч, проте – ні. Сьогодні вранці серце ще одного нашого Героя перестало битися”, – йдеться в повідомленні на Facebook.

У бригаді зазначили, що бійцю було 37 років, а на війні відносно недавно – з лютого цього року. Він був сапером механізованого батальйону. Родом боєць з міста Краматорськ.

“Висловлюємо співчуття і просимо вибачення у рідної сестри Геннадія. Ховати бійця будуть в рідному місті”, – резюмували військові.