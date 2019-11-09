На Кіровоградщині мати на два тижні залишила вісьмох дітей у холодній хаті

У Кіровоградській області поліція відібрала вісьмох дітей у рідної матері.

Два тижні діти просиділи в холодній хаті. Коли в будинок прийшли з перевіркою, виявилося, що у дітей немає їжі. Наймолодшій дитині – рік і два місяці. Старшій – 15 років.

Жінка покинула синів і дочок самих. Куди вона поділася, з’ясовували “Сьогодні”.

П’ятеро братів і три сестри тепер живуть у педіатричному відділенні лікарні. У поліцію першим звернувся директор школи.

“Він повідомив, що упродовж тривалого часу діти одного з сіл, а саме – шестеро дітей, не відвідують навчальний заклад, без причин, і це його збентежило. Будинок не опалювався, а на таку кількість дітей було тільки два ліжка”, – розповів начальник відділу ювенальної превенції управління Нацполіції Кіровоградської області Сергій Бочарніков.

Правоохоронці не ризикнули залишити дітей у таких умовах. І всіх вісьмох відвезли в районну лікарню.

“Четверо з них – у задовільному стані, четверо мають симптоми вірусного захворювання, тобто – кашель, нежить. Сьогодні вони вже, звичайно, чисті, викупані, переодягнені. Але зі слів, так, були ознаки не зовсім ідеального стану”, – каже завідувачка дитячого відділення лікарні Ірина Потеряйко.

Діти тримаються разом, старші доглядають за молодшими. Говорити про пережите не хочуть.

“Я не хочу з вами спілкуватися, вийдіть”, – каже кореспондентам одна зі старших дівчаток.

Медикам старша дівчинка розповіла, що мати ніби поїхала доглядати за хворою бабусею. Іноді дзвонила дітям. Востаннє, коли вони вже були в лікарні. Те, що діти не вдома, схоже, жінку, не збентежило. Вона пообіцяла скоро приїхати. “Сьогодні” спробували поговорити з багатодітною матір’ю. Але телефон не відповідає.

Сусіди розповіли – всього в сім’ї 12 дітей. Троє – в Києві на заробітках. Батько дев’яти молодших вже рік відбуває покарання за крадіжки. Старші сини, запевняють сусіди, мають проблеми з законом.

“Красти, красти … Ось у нас в селі 11 будинків ними … ось у мене 24 числа, моя хата була обкрадена вдруге”, – каже сусідка багатодітної сім’ї Тамара Терентьєва.

Сьогодні розпитали про сім’ю в сільраді. Там показали документ – сім’я вже десять років перебуває на обліку в соцслужб. Мати справно отримує допомогу, але діти часто голодні, не мають шкільного приладдя та теплого одягу.

“Це була критична точка. Тоді, коли ми були, 23 числа, частина була продуктів, ще хоч щось було. А станом на вчора нічого не було”, – розповіла в. о. старости Олексіївського старостинського округу Любов Стогнеева.

Медики повідомили “Сьогодні”: 36-річна мати в лікарні все таки з’явилася. Відвідати синів і дочок її пустили.

Жінку, яка залишила вісім неповнолітніх дітей без нагляду, очікує штраф. А ось чи повертати дітей в сім’ю, тепер вирішуватиме суд.