Під Києвом бетоновоз розчавив легковик з дівчиною

8 листопада в Києві сталася страшна ДТП: на вулиці Заболотного бетоновоз вилетів на зустрічну смугу і зім’яв легковик.

Як повідомляють міські пабліки, дівчина-водій Shkoda 1998 року народження померла на місці від отриманих травм. Тільки недавно вона отримала водійське посвідчення.

За даними очевидців, тіло загиблої витягували за допомогою спеціальних засобів.

В результаті аварії утворилася велика пробка. В середньому рух ускладнений на 20-25 хвилин.

Також в мережі опублікували відео з місця подій.