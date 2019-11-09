На Волині суд виніс вирок військового, який до смерті забив товариша по службі

У Володимир-Волинському суді у Волинській області винесли вирок військовослужбовця однієї з військових частин за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень співробітника, який помер від отриманих травм.

Про це повідомляє військова прокуратура Західного регіону України.

Як повідомляється, п’яний військовослужбовець умисно наніс більше десятка ударів потерпілому. Той помер від тілесних ушкоджень.

“У суді військовою прокуратурою Луцького гарнізону доведено, що 13 квітня 2017 року після опівночі зазначений солдатів Р., у позаслужбовий час, перебуваючи в нетверезому стані і діючи з групою осіб, під час конфлікту, умисно наніс більше десятка ударів товаришеві по службі. Своїми діями він завдав йому тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті 25-річного потерпілого”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили у військовій прокуратурі, суд врахував зазначені обставини кримінального злочину і засудив солдата до 8 років в’язниці.