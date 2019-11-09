У Держбюджеті-2020 закладений дефіцит на рівні 2%, – Маркарова

У державному Бюджеті України на 2020 рік закладений дефіцит на рівні 2%. Про це повідомила глава Мінфіну України Оксана Маркарова в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”.

“Ми, як країна, щороку витрачаємо більше ніж отримуємо, в наступному році наш дефіцит складе 2%”, — сказала Маркарова.

Як повідомила Маркарова, уряд постійно веде переговори з міжнародними партнерами по обслуговуванню зовнішнього боргу.

За словами Маркарової, уряд постійно веде переговори з міжнародними партнерами з обслуговування зовнішніх боргів. “Реструктуризація 2015 року дала нам можливість спокійно жити і не виплачувати”, — сказала вона.