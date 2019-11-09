На Харківщині затримали посадовців, які намагалися незаконно “переписати” 50 га держземель

Служба безпеки України затримала посадовців Харківської екоінспекції, які вимагали переписати на довірених осіб 50 гектарів державних земель.

Про це повідомляють в пресцентрі СБУ.

“Посадовці Харківської екоінспекції вимагали переписати на довірених осіб 50 гектарів земель держпідприємства, яке готується до приватизації. Їх затримала Служба безпеки України”, — йдеться в повідомленні.

Такі вимоги два начальники відділів “висунули” до директора аграрного держпідприємства за підписання позитивного акту перевірки. Звісно чиновники штучно збільшили кількість нібито виявлених порушень та погрожували директору мільйонними штрафами.

“Через неможливість оформити оборудку із землею зловмисники погодились знизити свої апетити до 250 тисяч гривень. Але оперативники СБУ позбавили їх і такого заробітку”, — йдеться в повідомленні.