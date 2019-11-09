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Доба в ООС: 11 порушень режиму “тиші”, один військовий загинув

09.11.2019

8 листопада у зоні проведення ООС 11 разів було порушено режим припинення вогню.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

“Ворог обстрілював позіції підрозділів Об’єднання єднаних сил із гармат БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно”, – йдеться у звіті.

Внаслідок обстрілів, поранено одного військовослужбовця Об’єднання єднаних сил. Також, від отриманих поранень напередодні, у лікувальному закладі помер ще один український воїн.

“З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об’єднання єднаних сил не було”, – зазначають у штабі.

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