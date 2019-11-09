НАБУ вилучило у Міноборони документи по справі про закупівлі озброєння для ЗСУ

У Національному антикорупційному бюро вилучили близько 15 томів документів в одному з підрозділів Міноборони в рамках розслідування за фактами закупівлі в минулі роки озброєнь і військової техніки для потреб ЗСУ.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони.

“Зараз бюро вивчає обставини внесення в державний оборонне замовлення вантажних автомобілів і ціноутворення на зазначену продукцію. Зокрема, триває перевірка обґрунтованості закупівлі в 2015-2019 роках санітарних автомобілів “Богдан-2251” і вантажних автомобілів “МАЗ-5316” і “МАЗ-6317”, – йдеться в повідомленні.

Детективи з’ясовують, чому вартість цих автомобілів зросла на 30% щорічно, а також були законно укладені додаткові угоди, які збільшували із ціну. Відзначається, що детективи будуть працювати у підрозділах відомства щонайменше два місяці.