«Л/ДНР» атакували ЗСУ на Донбасі: Україна понесла втрати

На Донбасі під час бойових дій 8 листопада терористи обстріляли позиції ООС, що стало причиною загибелі та поранення двох українських військових.
Про це повідомили в прес-службі Операції Об’єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню.
«Ворог обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з гармат БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Також під час обстрілу застосували великокаліберні кулемети», – повідомили в штабі.
В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив 3 обстрілу:
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неподалік від Водяної на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів;
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близько Лебединського – зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів;
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поблизу Гнутово – з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили 8 обстрілу:
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близько Горіхового – з озброєння БМП-2, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
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поблизу Луганського – з автоматичних гранатометів;
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в районі Золотого (за межами ділянки розведення) – із стрілецької зброї;
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близько Залізного – з великокаліберних кулеметів;
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двічі близько Зайцевого – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
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неподалік від Південного – з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів;
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близько Кримського – з гармат БМП-1 і БМП-2, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберних кулеметів включно.
«За минулу добу, 8 листопада, в результаті обстрілу, поранений один військовослужбовець збройних сил. Також, від отриманих поранень напередодні, в лікувальному закладі помер ще один український вояк», – йдеться у повідомленні штабу.
Карта ООС на 8 листопада
http://mediarnbo.org/
З початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не було.