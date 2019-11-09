«Л/ДНР» атакували ЗСУ на Донбасі: Україна понесла втрати

На Донбасі під час бойових дій 8 листопада терористи обстріляли позиції ООС, що стало причиною загибелі та поранення двох українських військових.

Про це повідомили в прес-службі Операції Об’єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню.

«Ворог обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з гармат БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Також під час обстрілу застосували великокаліберні кулемети», – повідомили в штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив 3 обстрілу:

неподалік від Водяної на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів;

близько Лебединського – зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів;

поблизу Гнутово – з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили 8 обстрілу:

близько Горіхового – з озброєння БМП-2, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Луганського – з автоматичних гранатометів;

в районі Золотого (за межами ділянки розведення) – із стрілецької зброї;

близько Залізного – з великокаліберних кулеметів;

двічі близько Зайцевого – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік від Південного – з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів;

близько Кримського – з гармат БМП-1 і БМП-2, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберних кулеметів включно.

«За минулу добу, 8 листопада, в результаті обстрілу, поранений один військовослужбовець збройних сил. Також, від отриманих поранень напередодні, в лікувальному закладі помер ще один український вояк», – йдеться у повідомленні штабу.

Карта ООС на 8 листопада

http://mediarnbo.org/

З початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не було.