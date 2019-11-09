Якою буде погода на суботу: свіжий прогноз

У суботу, 9 листопада, в Україні очікується тепла осіння погода, при цьому в деяких областях будуть опади.

Про це повідомляється на сайті українського гідрометцентру.

Синоптики очікують, що найхолодніше протягом дня буде на сході України – там від 11 градусів тепла. Таке похолодання буде зафіксовано в Луганській, Харківській та Сумській області.

У той же час у північних областях – Чернігівська, Київська та Житомирська області, очікуються опади у вигляді дощу. Температура повітря тут буде в середньому 15-16 градусів тепла.

У центрі країни тим часом очікують теплої й ясної погоди, також 15-16 градусів тепла. У західних областях, за прогнозом, буде тепліше – до 19 градусів на Закарпатті, також без опадів.

Самим теплим, а також «сухим» буде південь країни – тут температура підніматиметься до 20 градусів тепла.