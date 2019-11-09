Президент Болівії заявивши про спробу державного перевороту в країні

Президент Болівії Ево Моралес заявив про спробу державного перевороту в країні.

За словами Моралеса, переворот ініціювали групи, «які діють проти конституційного порядку», — передає «Громадське».

«Наша демократія опинилася під загрозою державного перевороту, який організували насильницькі групи, які підірвали конституційний лад. Ми заперечуємо цю спробу проти верховенства права перед міжнародною спільнотою», — заявив Моралес.

Зазначимо, що у Болівії вже третій тиждень тривають акції протесту, які розпочалися після президентських виборів 20 жовтня. На них перемогу здобув Ево Моралес. Його головний суперник на виборах, колишній президент Карлос Меса, не визнав результатів голосування. Після цього люди почали виходити на масові акції протесту. Моралес оголосив режим надзвичайного стану і звинуватив опозицію в спробі організувати державний переворот.