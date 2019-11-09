Маша Ефросинина заговорила о домашнем насилии

Известная украинская телеведущая затронула главную проблему многих женщин.

Мария Ефросинина практически идеальный пример для многих женщин. Все благодаря тому, что ей всегда успешно удавалось совмещать карьеру и семью, при этом и в одном, и в другом – она преуспела. Сейчас в Украине все знают, кто такая Маша Ефросинина и чем она занимается. Также с огромным удовольствием наблюдают за ней в соцсетях и радуются ее личным фотографиям.

Стоит отметить, что на странице звезды действительно можно найти много интересного. К примеру, недавно Ефросинина встретилась с одной влиятельной дамой, чтобы обсудить главную проблему большинства женщин, а именно домашнее насилие.

Знаменитость озадачена тем фактом, что в Украине практически не существует центров, которые могли бы помочь таким женщинам. В то время, как Великобритания является ключевым партнером по запуску подобных приютов. Для этого Маша и встретилась с послом Великобритании Мелиндой Симмонс, чтобы приступить к сотрудничеству и тем самым, оказать помощь нуждающимся.

Пользователи в который раз остались очарованы Ефросининой и тем, что она делает. На самом деле эта женщина способна на многое и не раз уже это доказывала, что не могли не заметить ее преданные фанаты.