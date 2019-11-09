На Одещині зіткнулися рибальські судна: є жертви

У Білгород-Дністровському районі Одещини вночі зіткнулися два рибальські судна.

За попередньою інформацією, човни зіштовхнулися через густий туман і відсутність освітлення на одному зі суден.

Унаслідок аварії один рибалка загинув та ще один – травмований.

Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії та з’єднання ясовують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.