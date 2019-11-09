77-річний мільярдер Блумберг вирішив балотуватися на пост президента США

Американський мільярдер та колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг вирішив поборотися за пост президента США на виборах у 2020 році.

8 листопада Блумберг подавши документи для участі у праймеріз Демократичної партії в Алабамі. Внутрішньопартійні вибори в Алабамі відбудуться 3 березня, – передає «Громадське».

Напередодні, 7 листопада, радник Блумберга розповів, що тієї вважає нинішнього президента США Дональда Трампа «безпрецедентною загрозою» для американського народу, яку необхідно перемогти. Мільярдер вважає, що жоден з нині наявних кандидатів від демократів не зможе перемогти Трампа на майбутніх виборах.

Ще кілька місяців тому 77-річний Блумберг заявляв, що не розглядав можливості своєї участі у виборах. Однак протягом кількох останніх тижнів, за даними AP, він мав низку зустрічей з провідними членами Демократичної партії, під час яких обговорював з ними ситуацію з виборами.Як пише видання, Блумберг, зокрема, висловлював свої занепокоєння щодо стабільності кампанії колишнього віцепрезидента США та потенційного конкурента Трампа Джо Байдена.

Зараз на п’яти Джо Байдену в рейтингу опитувань наступають сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс та сенаторка від штату Массачусетс Елізабет Уоррен. Доля Майкла Блумберга у виборчій кампанії може кардинально змінити передвиборчу боротьбу серед демократів.