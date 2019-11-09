НБУ оскаржить рішення суду про відновлення роботи банку «Союз»

Національний банк оскаржить в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції про відновлення роботи банку «Союз».

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.

Мова йде про рішення Окружного адміністративного суду Києва від 6 листопада 2019 року, яким було задоволено позов акціонера банку «Союз» Сергія Дядечка і визнані незаконними рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

Крім того, суд зобов’язав НБУ вчинити всі необхідні дії по відновленню функціонування банку «Союз» в якості банківської установи.

Нацбанк звертає увагу, що це рішення суду першої інстанції вступило у законну силу.

Апеляційна скарга на рішення суду буде подана після отримання повного тексту рішення.

Нагадаємо, що правлінням Національного банку 15 березня 2016 було прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ« КБ «Союз».

Підставою для такого рішення був факт встановлення систематичного порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Акціонер банку Сергій Дядечко в березні 2016 звернувся з позовом до НБУ та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, в якому просив визнати протиправною і скасувати постанову Нацбанку про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку «Союз» і рішення ФГВФО про початок процедури ліквідації банку, а також зобов’язати Національний банк вчинити певні дії щодо відновлення діяльності банку.

Нацанк в черговий раз підкреслює, що законодавством не передбачений механізм відновлення діяльності банку, у т. ч. за рішенням суду, щодо якого прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та його ліквідації.

Застосування аналогії права або аналогії закону для встановлення порядку відновлення діяльності такого банку неможливо, оскільки в силу статті 19 Конституції, Національний банк зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

4 червня Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Нацбанку на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі №826/4275/16, якими було скасовано постанову НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку «Союз».

Суди першої та апеляційної інстанцій ухвалили рішення на користь позивача.

Колишній власник ліквідованого банку «Союз» Сергій Дядечко також судиться з НБУ з-за відмови включати його в перелік кваліфікованих осіб, які мають право брати участь у виведення неплатоспроможних банків з ринку. Дядечко виграв суд першої інстанції, але на початку серпня частково програв апеляцію.

Дядечко готовий судитися з Нацбанком у всіх інстанціях, оскільки не вважає, що можна ліквідувати його кредитна установа з-за «кількох невклеенных фотографій».

У 2016 році заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомляла про підозри у змові суддів і власника банку «Союз» Сергія Дядечка.