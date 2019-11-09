Схемщица з ДАБІ Тетяна Плачкова може опинитися під слідством і позбутися депутатського мандата за дерибан землі в Затоці

Всім, хто оформив землю по-бєспрєдєлу, на лівих людей або на шару.

Отже, нагадую естонська інвестор Марсель Віхман планував побудувати в Затоці єдину набережну, кілька масштабних інфраструктурних, соціальних і туристичних об’єктів на загальну суму близько 1 млрд гривень.

По-факту він вклав близько 100 млн. на розвиток інфраструктури. А потім був змушений заморозити проект. Віхман зіткнувся з некволий таким протидією влади і криміналітету.

Пам’ятайте замах на Олександра Погорілого?

Правоохоронці тоді заявили, що замовником цього замаху є Секретар селищної ради Затоки В’ячеслава Бокого. Але прикол в тому, що Бокого спочатку відправили під домашній арешт, а через кілька місяців він став секретарем селищної ради, фактично очоливши Затоку. І як вищевказаних на торті – його кандидатуру вніс Василь Звягінцев. Людина обвинувачений у земельних махінаціях і раніше відсторонений від виконання службових обов’язків.

Але це так, екскурс в исторю, тепер про сьогодення.

Отже, новий склад силовиків особливо прокуратура і особисто прокурор прийняли рішення дуже пильно придивитися до земельних відводів у Затоці. Передувало цьому нова хвиля активності естонців, які після приходу нової влади планую зрушити справу з мертвої точки. Крім того згадають і про «сірого кардинала» Затоки, чиє ім’я зазвичай замовчують.

Мова йде про Пилевой Марії, яка через своє агенство нерухомості розпродає незаконно нарізані ділянки. В їх оформленні їй допомагає Дяков Сергій і Мержев Олександр. А от будувати і вводити в експлуатацію об’єкти допомагає негласний касир ДАБІ України, чинний народний депутат від ОПЗЖ Плачкова Тетяна.