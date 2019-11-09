«Нам необхідно визначитися: або ми розводимо війська, які готові боротися за Донбас», — Бутусов

Українські чиновники і політики повинні озвучити свою відповідь у питанні подальшої політики на окупованому Донбасі і визначитися зі стратегією дій.

про це сказав головний редактор Цензор.НЕМАЄ Юрій Бутусов в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Наша історія за 27 років вчить, що довіряти якимось теорій неможливо. У нас є Будапештський меморандум і договір про дружбу з Росією, але ми розуміємо, що навіть ці речі нічого не варті в сучасному світі. Повинні бути якісь двосторонні зобов’язання. Мінські угоди — це одностороннє зобов’язання. Як можна взагалі йти цим шляхом на шостому році війни? У цьому документі практично все, що потрібно виконувати, — це односторонні зобов’язання України. А де Російська Федерація? Ми щось робимо, а вони кажуть: «А ми пізніше будемо нормандський формат проводити. Нас не влаштовує це». І все. Є прості речі з яких потрібно починати будувати політику і будувати стратегію: або ми розводимо війська і говоримо, що ми за мирний шлях, або ми боремося за Донбас і говоримо, що готові повернути свою землю тільки на тих умовах, які були до війни. Це просте питання, з якого потрібно почати… Якщо відповіді на це питання немає, то яку стратегію ми не побудуємо», — сказав Бутусов.