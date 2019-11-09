У Черкасах обрали запобіжний захід чоловіку, який викрав жінку

У Черкасах обрали запобіжний захід зловмиснику, який силоміць утримував жінку та вимагав за її свободу кошти.

Про це повідомляють в пресслужбі прокуратури Черкаської області.

“Встановлено, що 22 – річний черкащанин, з метою реалізації свого злочинного умислу, в одній із орендованих квартир Черкас силоміць утримував жінку, позбавивши її волі та обмеживши можливість вільно пересуватись. Вказану особу викрито та на підставі ст. 208 КПК України затримано. На даний час, зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід”, – йдеться у повідомленні.

Водночас, прокуратура не уточнює, який саме запобіжний захід обрали зловмиснику.

Повідомляється, що досудове розслідування триває. Зловмиснику може загрожувати до семи років позбавлення волі.