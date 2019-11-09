Увійшов у кураж, не зміг зупинитися: в стриптиз-клубі Києва дружина застукала чоловіка

У Києві в одному із стриптиз-клубів відбулася бійка за участю танцівниці закладу і двох відвідувачів – чоловіки і жінки.

Відповідне відео опублікував один із столичних Telegram-каналів. «Мужик увійшов у кураж зі стриптизеркою. Чи То дружина, чи то дівчина не оцінила і накинулася на чоловіка і стриптизерку», – сказано в повідомленні.

На ролику, знятому очевидцем, видно, як чоловік у трусах танцює поруч з працівницею клубу у пілона. Після того, як відвідувач зняв білизна, до нього підійшла жінка, вдаривши спершу чоловіка, а потім і співробітницю закладу.