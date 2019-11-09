Земляки обізвали Сергія Сивохо зрадником і вимагають прибрати його подалі від РНБО

Жителі прифронтового Маріуполя Донецької області записали відеозвернення до президента Зеленському з вимогою прибрати шоумена Сергія Сивохо з посади радника РНБО.

Громадські активісти Маріуполя були обурені виступом радника РНБО України Сергія Сивохо на «Форумі Єдності» в Маріуполі, повідомляє ІА «Вчасно». Зокрема, вони вважають, що Сивохо у своїй промові перед міжнародними партнерами зайняв неправильну політичну позицію і дискредитував значну частину українців.

«Він дав зрозуміти учасникам форуму, серед яких були представники міжнародних та українських інвестиційних фондів, що ми сьогодні не маємо військового конфлікту з Росією, що у нас громадянська війна і все населення України розділене на більшість, яка прагне до миру, і меншість, яка хоче продовжувати війну, — розповідає активістка Галина Одноріг. — Радник РНБО слово в слово повторює основні положення російської пропаганди, причому представляє це як офіційну позицію української влади. Таким виступом Сергій Сивохо порочить честь і гідність України, і ми вважаємо неприпустимим поведінка чиновника такого рангу, і вимагаємо негайно відсторонити його від посади».

Тому активні жителі Маріуполя написали лист президенту України Володимиру Зеленському з вимогою усунути нещодавно призначеного радника РНБО з питань Донбасу Сергія Сивохо і записали відповідне відеозвернення до глави держави.

«Ми, громадські організації Маріуполя, відправили вже багато листів в Офіс президента, але жодної відповіді не отримали. Тому ми хочемо зробити ще й відеозвернення, можливо, тоді нас почують і повинні відповісти», — каже Галина Одноріг.