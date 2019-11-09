Українці застрягли в аеропорту Риму і не можуть вилетіти на батьківщину

В Італії в аеропорту Рим-Фьюмічіно застрягли пасажири з України. Вони вже більше доби не можуть вилетіти з італійської столиці.

Авіакомпанія Ernest Airlines обіцяє, що рейс можливо буде тільки в понеділок, 11 листопада. Пасажири обурені роботою генконсульства в Італії, яка самоусунулася від вирішення проблеми.

Як повідомила постраждала пасажирка Тетяна Андрющенко в Facebook, літак повинен був вилетіти з Риму ще у 8.55 8 листопада. Перед стійкою реєстрації гостей зібралося близько 130 пасажирів, переважно громадяни України. Рейс постійно відкладали під безглуздими відмовками, і в результаті пасажири більше доби провели в аеропорту.

«Кожна година переносили рейс на годину, — розповіла в соцмережах ще одна пасажирка Ганна Пасічник. — З Києва літак прилетів в 22:45 за римським часом. Оголосили, що почистять літак і злітаємо. Потім різко повідомили про скасування рейсу з-за поганої погоди, що є неправдою. Офіційні документи не дають. Нічого письмово не підтверджують. Представника компанії в аеропорту також немає. Готель не надають. Просять звільнити аеропорт і їхати додому. Консульство каже, що таке буває».