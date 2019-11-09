“Л/ДНР” атакували ЗСУ на Донбасі: Україна зазнала втрат

На Донбасі під час бойових дій 8 листопада терористи обстріляли позиції ООС, що стало причиною загибелі і поранення двох українських військових.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об’єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 11 раз порушили режим припинення вогню.

“Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з гармат БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Також під час обстрілів застосували великокаліберні кулемети”, – повідомили в штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник зробив 3 обстріли:

неподалік від Водяного на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів;

близько Лебединського – зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів;

поблизу Гнутового – з СПГ, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” російські окупаційні війська здійснили 8 обстрілів:

близько Горіхового – з озброєння БМП-2, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Луганського – з автоматичних гранатометів;

в районі Золотого (за межами дільниці розведення) – зі стрілецької зброї;

близько Залізного – з великокаліберних кулеметів;

двічі близько Зайцевого – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік від Південного – з великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів;

близько Кримського – з гармат БМП-1 і БМП-2, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберних кулеметів включно.

“За минулу добу, 8 листопада, в результаті обстрілу, поранений один військовослужбовець Об’єднаних сил. Також, від поранень отриманих напередодні, в лікувальному закладі помер ще один український воїн”, – йдеться в повідомленні штабу.