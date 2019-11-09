“Л/ДНР” атакували ЗСУ на Донбасі: Україна зазнала втрат

На Донбасі під час бойових дій 8 листопада терористи обстріляли позиції ООС, що стало причиною загибелі і поранення двох українських військових.
Про це повідомили в пресслужбі Операції Об’єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 11 раз порушили режим припинення вогню.
“Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з гармат БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Також під час обстрілів застосували великокаліберні кулемети”, – повідомили в штабі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник зробив 3 обстріли:
- неподалік від Водяного на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів;
- близько Лебединського – зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів;
- поблизу Гнутового – з СПГ, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” російські окупаційні війська здійснили 8 обстрілів:
- близько Горіхового – з озброєння БМП-2, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Луганського – з автоматичних гранатометів;
- в районі Золотого (за межами дільниці розведення) – зі стрілецької зброї;
- близько Залізного – з великокаліберних кулеметів;
- двічі близько Зайцевого – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік від Південного – з великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів;
- близько Кримського – з гармат БМП-1 і БМП-2, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберних кулеметів включно.
“За минулу добу, 8 листопада, в результаті обстрілу, поранений один військовослужбовець Об’єднаних сил. Також, від поранень отриманих напередодні, в лікувальному закладі помер ще один український воїн”, – йдеться в повідомленні штабу.