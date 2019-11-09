В Киеве устроили самосуд над вором, ограбившим дедушку (видео)

8 ноября, в Киеве возле торгового центра “Европорт” местные жители задержали вора, который ограбил пожилого мужчину.
Об этом сообщается на странице в Facebook “Киев оперативный”.
Авторы публикации указали, что вора немного проучили при задержании, а затем передали правоохранителям.
“На улице Огиенко, неподалеку с ТЦ” Европорт “, был задержан вор, который украл кошелек и еду у дедушки. Немного проучили и вызвали полицию для оформления”, – заметили авторы.
Также была опубликована видеозапись с моментом задержания, где видно, как злоумышленнику преподают урок несколько мужчин.
: Апостроф