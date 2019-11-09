Не відцуралися мови: голлівудські зірки, які знають українську

9 листопада – День української писемності та мови. Солов’їну у своєму побуті все активніше використовують не лише українські знаменитості, про неї не забувають і ті, хто творить Голлівуд по той бік океану.

З нагоди свята журналісти LifeStyle 24 пропонують вам дізнатись про зірок українського походження, які пишаються своїм корінням та не втрачають нагоди продемонструвати, як розмовляють мовою своїх предків.

Міла Йовович

Безперечним доказом того, що зірка “П’ятого елемента” та серії фантастичного екшену “Оселя зла” Міла Йовович не цурається свого коріння є декілька фактів. По-перше, під час Євромайдану вона перераховувала гроші для постраждалих активістів, до чого закликала і своїх шанувальників. Також акторка активно використовувала національні мотиви у власних колекціях одягу. А декілька років тому в мережі з’явилось відео, як 19-річна Міла виконує народну пісню “Ой, у гаю, при Дунаю”. На ньому помітно, що українською кіноактриса співає майже без американського акценту.

Дивіться відео онлайн, як Міла Йовович співає “Ой, у гаю, при Дунаю”:

Мабуть, це завдяки тому, що 42-річна зірка народилася в Києві, відтак деякий час жила у Дніпрі, куди ходила в садочок. У 5 років дівчинка разом із сім’єю переїхала спочатку до Лондона, відтак емігрувала в Сполучені Штати Америки.

Віра Фарміга

Щоб перевірити, чи є ця голлівудська акторка українкою, не потрібно заглядати в її генеалогічне дерево. Про походження зірки вже говорить ім’я! Проте батьки дали його дівчинці не в Україні, а в американському штаті Нью-Джерсі, куди емігрували перед народженням доньки. І до шести років Віра ходила в українську католицьку школу та виступала в народному ансамблі. Тож досі, разом зі своєю молодшою сестрою Таїсою, вони можуть говорити і співати мовою предків. А у 2004 році, вже будучи знаною акторкою, у фільмі “Торкаючись зла”, Віра Фарміга, фактично, зіграла саму себе – американку українського походження.

Дивіться відео онлайн про Віру Фармігу – американку українського походження:

Іванна Сахно

На відміну від більшості акторів та акторок, які переїхали до США в дитинстві чи вже там народилися, Іванна Сахно опинилася в Америці у 15. Це молода зірка Голлівуду, яка лише сходить над його горизонтом. 20-річну актрису встигли помітити в блокбастері “Тихоокеанський рубіж-2” та в екшн-комедії “Шпигун, який мене кинув”. Незважаючи на те, що дівчина будує кар’єру у Штатах, про Україну вона не забуває. Під час Революції Гідності Іванна разом з діаспорою Лос-Анджелеса мітингувала, а два роки тому, на Каннському кінофестивалі, вийшла з табличкою #FreeSentsov.

Дивіться відео онлайн про українську актрису Іванну Сахно:

Кетрін Винник

Донька українських емігрантів Кетрін Винник (справжнє ім’я – Катерина Анна Вінницька) також отримала шалений успіх у Голлівуді. Акторка та режисерка найбільш відома за участю у телесеріалі “Кістки”, “Вікінги” та комедії “Чудернацькі фантазії Чарлі Свона III”. До 8 років Кетрін говорила тільки укрїнською, тому наразі може з легкістю продемонструвати знання рідною мовою.

Дивіться відео онлайн про українську актрису Кетрін Винник: