Тимошенко: обманом українців знову намагаються позбавити їх землі

Закон про продаж сільськогосподарської землі іноземцям планують винести на голосування Верховної Ради вже у вівторок.

Лобісти міжнародних агрокорпорації не залишають спроб позбавити українців їх національного надбання. Відкрити шлях до розпродажу сільськогосподарських земель будуть намагатися вже в наступний вівторок — прийнявши похапцем закон, який дозволяє іноземцям купувати українські чорноземи і фірмам із зарубіжним капіталом.

Про це Юлія Тимошенко повідомила напередодні ввечері в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна», передає прес-служба «Батьківщини».

«Він внесений в зал і буде голосуватися у вівторок. По ньому, землю будуть продавати юридичним особам, які на 99% можуть належати іноземним корпораціям.

Ніколи наші фермери не стануть рівноправними конкурентами міжнародним корпораціям.

Фермери ризикують залишитися без землі, а країна без майбутнього», — заявила лідер «Батьківщини».

Керівник Офісу Президента Андрій Богдан, який також був присутній у студії, фактично підтвердив, що розгляд закону дійсно може розпочатися наступного тижня.

Юлія Тимошенко у відповідь нагадала йому обіцянку Володимира Зеленського приймати кожне важливе рішення лише після вивчення думки людей.

Голова партії закликала представників влади дочекатися парламентських слухань щодо земельного питання, призначених на 4-е грудня, і почати роботу над організацією загальнонаціонального референдуму із земельного питання.

«Не можна приймати рішення такої ваги за спинами людей і позбавляти українців права обробляти свою землю і заробляти на ній прибуток», — обурився політик.

Під час ефіру програми серед гостей студії був проведений бліц-опитування, яке показало, що 62% українців (79% жителів села і 53% городян) не підтримують ініціативу влади з розпродажу землі.

Додам, що рейтинг підтримки Юлії Тимошенко в студії часто перевищував 90%, тоді як при виступі Андрія Богдана він тримався на значно більш низькому рівні.