Перед Зеленським та Україною стоять два ключових питання — політолог

Одна з головних проблем Зеленського в тому, що його команда генерує все нових ворогів…

Два ключових питання стоять перед Зеленським та Україною. Відповідь на них визначає кінцевий результат його президентства:

1. Що можна зробити?

2. Що потрібно зробити?

Про це написав минулої ночі в Фейсбуці політолог Юрій Романенко.

Відповідь на перше питання визначає — розвивається ситуація в кращу або гіршу ситуацію в тактичному плані.

Наприклад, одна з головних проблем Зеленського в тому, що його команда генерує все нових ворогів. Це відбувається тому , що президент не володіє цілісним розумінням ситуації. Тому не може визначити пріоритети, як наслідок фрагментарні дії команди генерують суперечать один одному кроки, які формують загальну траєкторію в бік управлінського колапсу.

Найпростіша ілюстрація — ідіотизм по ФОПам.

Відповідь на друге питання визначає розвиток ситуації в стратегічному плані.

Наприклад, потрібно будувати нову столицю. Навіщо? Комплекс яких завдань це вирішує?

Чи потрібно повернути Крим? Сьогодні очевидно, що задача не може бути вирішена навіть у довгостроковій перспективі, поки немає відповідей на питання про те, що можливо. Тому що без реалізації можливого неможливо досягти належного та бажаного, оскільки не виникне відповідна база.

Крим можна повернути без держави , яка формує завдання розбудови інфраструктури півдня, здатне мобілізувати необхідну ресурси, забезпечити їх раціональне використання. Але для початку сформулювати таку мету. Адже без артикульованої мети неможливе взагалі ніколи не стане можливим, оскільки бажання повернення Криму ніколи не стане можливим без системної політики.