Пропозиція Вакарчука — хибна і небезпечна, — Гриценко

Багато дров наломаем — і досягнемо протилежного результату. Вакарчук пропонує Україні вийти з «Мінських угод». Неправильне й небезпечне для нашої країни рішення.

Таку думку висловив напередодні ввечері в блозі УП відомий політик, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко.

«Мінські угоди» є дійсно мертвими і шкідливими для України — таку оцінку дав я їм другий день після їх підписання (Вакарчук тоді ще співав і державними справами не займався).

Чому нам не можна демонстративно виходити з «Мінських угод»? Багато дров наломаем — і досягнемо протилежного результату.

Західні партнери, які до цих пір нас хоч як-то (хто щиро, а хто-то через губу) підтримували, — з полегшенням махнуть рукою на Україну, звинуватять у неконструктивному безвідповідальній поведінці, недотриманні домовленостей, швидко знімуть з Росії санкції і в підсумку залишать нас наодинці з Путіним.

Нас — не Путіна-агресора, вони у всіх гріхах будуть надалі звинувачувати. Допустити цього не можна! Шкода, що Вакарчук цього не розуміє.

Діяти треба відповідально, дипломатично чітко, в кінці хитріше, якщо хочете.

Повинні переконати зарубіжних партнерів у помилковості «Мінських угод та їх недієздатності НЕ грюканням дверима, а твердої послідовної і переконливою демонстрацією агресивною/неконструктивної позиції ворога — Росії.

Світ повинен побачити, що не Україна — Росія зриває пошук стійкого мирного рішення. Що треба зробити по суті, я виклав у вчорашньому блозі («Досить загравати з ворогом ціною життя наших солдатів! — звернення Гриценко Зеленського»).