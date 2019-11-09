Побіжного екс-главу ДПЗКУ планують екстрадувати в Україну

У НАБУ збираються направити в Литву офіційний запит з проханням про екстрадицію екс-голови ДПЗКУ Петра Вовчука, якого розшукують за розкрадання зерна на 60 млн гривень

Про це повідомляє видання 368.media.

Правоохоронці Литовської Республіки на прохання НАБУ раніше затримали колишнього голови правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Петра Вовчука, якого шукали з березня 2017 року за підозрою в нанесенні підприємству понад 60 млн доларів збитку.

За даними слідства, протягом липня-жовтня 2014 посадові особи зернової корпорації, серед яких тодішні голова наглядової ради ПАТ «ДПЗКУ» Олександр Падалко та голова правління Петро Вовчук, з представником міжнародного зернотрейдера уклали зовнішньоекономічні контракти з продажу зернової продукції ПАТ «ДПЗКУ».

Зерно поставлялося за заниженими цінами підконтрольним підприємствам на умовах наступної оплати в Саудівську Аравію, однак гроші за нього корпорація так і не отримала, та зазнала збитків на суму більше 60 млн доларів. Вовчуку інкримінують зловживання владою та хабарництво за ч. 3 ст. 2 8, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 і ч. 4 ст. 368 КК.

У серпні суд дозволив НАБУ затримати і другого учасника схеми — російського олігарха Олексія Федоричева. Співвласник групи компаній «ТІС» в порту Південний забезпечив транспортування вкраденого зерна.+

Крім того, досі триває розслідування у рамках кримінального провадження за невдалої афери ДПЗКУ і компанії «УНСК», що належить синам екс-нардепа Юрія Крука. У 2014 році Юрій та В’ячеслав Круки змовилися з Падалко та Вовчуком про продаж свого активу в Одеському порту своєму ж офшору за сильно завищеною ціною, їх затримали після підписання договору купівлі-продажу. Слідство триває вже п’ятий рік.