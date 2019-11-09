Гончарук назвав Центренерго одним з пріоритетів приватизації

Компанія ПАТ «Центренерго» знаходиться в списку Кабміну щодо «великої» приватизації.

«Центренерго у нас в топ-пріоритет на приватизацію. І я хочу, щоб ця компанія була приватизована зовнішнім, справжнім гравцем. І уряд буде робити все, щоб сюди прийшов якийсь сильний гравець», – заявив Горчарук на Київському міжнародному економічному форумі.

На даний момент Фонд державного майна готує ПАТ «Центренерго» до приватизації.

«Там (у ФДМ – Ред.) зараз менеджер, який не залежить ні від якого олігарха», – зазначив Горчарук.