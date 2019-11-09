Знайшли з смужкою на шиї: у Києві загадково загинув чоловік

У Києві на вулиці Микільсько-Слобідській у районі метро «Лівобережна» знайшли труп чоловіка в поглибленні на пустирі.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Причину смерті встановлять вже після розтину.

За попередньою інформацією правоохоронців, в поліцію близько 11:15 звернулася жінка, яка сказала, що її брата знайшли мертвим. Труп виявили люди і повідомили їй про це.

Під час огляду тіла було знайдено гематоми і червона смуга на шиї. Чоловікові було близько 50 років.

Зйомки з місця трагедії

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Що саме стало причиною смерті — буде зрозуміло після розтину. На місці працювали екіпажі поліції, медики, слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь міста.

Зйомки з місця трагедії

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