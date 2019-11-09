У рекламі гри Death Stranding показали, як Київ йде під воду

Компанія Sony у новому рекламному ролику до гри Хідео Кодзимы Death Stranding показала, як Київ заливає водою. Відео опубліковане на YouTube.

Так, на відео звучить композиція «On the Nature of Daylight» Макса Ріхтера. Згідно з сюжетом, місто заливає цунамі. Серед кадрів можна помітити станцію київського метро «Дорогожичі» зі скляним куполом, жовтий автобус «Богдан», перехрестя вулиць Саксаганського та Антоновича в центрі столиці, інтер’єр супермаркету «Велика Кишеня» на вул. Урицького.

Відео: Youtube/PlayStation

Крім того, на відео показано розв’язка біля Поштової площі і бібліотека Вернадського.