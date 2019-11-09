Радник прем’єра Голик показав, як будуть виглядати пункти пропуску на новій митниці

Радник прем’єр-міністра України Юрій Голік показав, як в недалекому майбутньому будуть виглядати пункти пропуску на українській митниці. Відповідні фото він опублікував у себе в Facebook.

«Митні пункти пропуску можуть бути такими. Соррі. Обов’язково такими будуть. Не дивлячись на всі палки в колеса, симулирование недоумства, саботаж та відверту протидію багатьма хронічними митниками та податківцями», — зазначив Голик.

Зі свого боку, голова Державної митної служби Максим Нефьодов розкрив деталі проекту стратегії розвитку інфраструктури Нова митниця, який вони створили разом з Юрієм Голиком.

«Як не банально, щоб не було черг, були чисті туалети і безпека на кордоні, в інфраструктуру треба інвестувати. Треба реконструювати і будувати пункти, купувати і запускати сканери, ваги та інтегровані системи відеоспостереження. І, головне, треба робити це системно — створюючи банк проектів, ранжуючи їх за пріоритетами і ладу конкретний об’єкт інфраструктури, а не фарбуючи окремі стіни», — написав Нефьодов.

Глава митної служби повідомив, що в наступному році будуть розпочаті 16 об’єктів, з них 3 за міжнародні кошти. Планується, що 12 об’єктів будуть закінчені в 2020 році (в проекті бюджету закладено 488 млн. грн), ще два – в 2021-му, ще 2 – в 2022-му році.

У 2020 році керівництво митниці планує оснастити 16 пунктів пропуску ваговими комплексами. За словами Нефедова, в майбутньому, коли-то ще треба купити 3 стаціонарних сканерів і відремонтувати 11 мобільних. Також в майбутньому у 12 пунктах треба створити інтегровані системи відеоспостереження.

Крім того, на майбутнє митниця починає проекти землевідведень і проектно-кошторисну документацію по 19 додатковим проектів.

Нагадаємо, раніше радник прем’єр-міністра України Юрій Голік розповів подробиці урядової інспекції пункту пропуску «Порубне» в Чернівецькій області. Там, зокрема, не введені в експлуатацію сканера, а дорога до пункту пропуску на кордоні з Румунією побудована частинами. Голик додав, посилаючись на слова прем’єра Олексія Гончарука та голови митний служби Максима Нефьодова, що вже в цьому році буде нова митна служба з кардинально іншим кадровим складом. З існуючої митниці туди перейдуть не всі.