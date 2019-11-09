Розведення сил в Петровському: з’явилися фото і відео процесу

В районі Петровського Донецької області в 12:00 9 листопада почалося розведення військ.

У зазначений час українські силовики запустили білу ракету, що стало сигналом початку розведення озброєння військ на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка – Петровське Донецької області.

Проросійські бойовики також запустили ракету.

Сепаратистські ЗМІ відзначають, що бойовики “ДНР” вже нібито покинули позиції в районі селища Петровське.

У той же час на місці працює ОБСЄ, спостерігачі якої фіксують озброєння, яке бойовики виводять із позицій.