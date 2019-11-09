Порошенко порадив українцям багато читати

П’ятий президент України, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко в День української писемності та мови давши кілька порад, які допоможуть перейти на українську.
Відповідний пост він опублікував у своєму Facebook, зазначивши, що його українська – свідомий вибір.
Вибір на користь рідної мови, зроблений у доволі зрілому віці, адже до 1997 року Петро Порошенко майже не говорив українською.
“Пропоную кілька порад, які допоможуть перейти на українську:
1. Встановіть українську основною в операційній системі свого комп’ютера, на смартфоні.
2. У соцмережах підпишіться на українськомовні сторінки та блогерів.
3. Не слухайте міністрів, які не читають книжок. Читайте багато, і читайте українською.
4. Спілкуйтеся українською. І не бійтеся та не соромтеся помилок. Це – принцип вивчення будь-якої мови.
5. Дивіться українськомовні фільми, серіали.
6. Слухайте більше української музики.
7. Почніть писати українською.
8. Діліться своїми успіхами з рідними та друзями.
9. Вивчайте мову через нові захоплення.
10. Купуйте дітям українськомовні книжки.
Передайте мову дітям, і вона житиме вічно”, – написав лідер “ЄС”.