Порошенко порадив українцям багато читати

П’ятий президент України, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко в День української писемності та мови давши кілька порад, які допоможуть перейти на українську.

Відповідний пост він опублікував у своєму Facebook, зазначивши, що його українська – свідомий вибір.

Вибір на користь рідної мови, зроблений у доволі зрілому віці, адже до 1997 року Петро Порошенко майже не говорив українською.

“Пропоную кілька порад, які допоможуть перейти на українську:

1. Встановіть українську основною в операційній системі свого комп’ютера, на смартфоні.

2. У соцмережах підпишіться на українськомовні сторінки та блогерів.

3. Не слухайте міністрів, які не читають книжок. Читайте багато, і читайте українською.

4. Спілкуйтеся українською. І не бійтеся та не соромтеся помилок. Це – принцип вивчення будь-якої мови.

5. Дивіться українськомовні фільми, серіали.

6. Слухайте більше української музики.

7. Почніть писати українською.

8. Діліться своїми успіхами з рідними та друзями.

9. Вивчайте мову через нові захоплення.

10. Купуйте дітям українськомовні книжки.

Передайте мову дітям, і вона житиме вічно”, – написав лідер “ЄС”.