На Донбасі ліквідували небезпечного терориста

На Донбасі під час обстрілу було ліквідовано терориста з так званої “ДНР” Володимира Юрченко.

Про це в Telegram заявив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан “Штірліц”. За його словами, “бойовик сходив на концерт Кобзона за 200 рублів”.

Повідомляючи про загибель терориста, офіцер ЗСУ також доклав до повідомлення скріншоти з соціальних мереж і новинних видань бойовиків. У них описується загибель проросійського найманця “на півдні ДНР”.

“В результаті обстрілу з боку позицій 36-го бригади району населеного пункту Ленінське отримав поранення, несумісне з життям”, – повідомляють бойовики.