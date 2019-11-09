Повінь – зміна системи

Menu
Close

На Донбасі ліквідували небезпечного терориста

09.11.2019

На Донбасі під час обстрілу було ліквідовано терориста з так званої “ДНР” Володимира Юрченко.

Про це в Telegram заявив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан “Штірліц”. За його словами, “бойовик сходив на концерт Кобзона за 200 рублів”.

Повідомляючи про загибель терориста, офіцер ЗСУ також доклав до повідомлення скріншоти з соціальних мереж і новинних видань бойовиків. У них описується загибель проросійського найманця “на півдні ДНР”.

“В результаті обстрілу з боку позицій 36-го бригади району населеного пункту Ленінське отримав поранення, несумісне з життям”, – повідомляють бойовики.

Читайте також:   У Києві введуть пеню за борги по «комуналці»
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *