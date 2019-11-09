На Житомирщині легковик виїхав на зустрічну смугу і врізалася в КамАЗ, є загиблі

На Житомирщині у Бердичівському районі легковик врізався в КАМАЗ. В результаті ДТП троє людей загинули на місці.

Про це повідомили в ГУНП в Житомирській області.

Відзначається, що аварія сталася вранці 9 листопада в селі Лісна Слобідка. За попередньою інформацією, водій автомобіля “Запорожець” не впорався з керуванням на заокругленій ділянці слизької дороги та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.

В результаті ДТП загинув 41-річний водій та двоє пасажирів легковика – жінка 1974 р. н. і дитина 2005 р. Ще одну пасажирку 2000 р. н. з травмами забрала швидка.

Поліцейські проводять першочергові заходи по встановленню всіх обставин події.



