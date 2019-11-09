Його намагалися вбити, але він вистояв: Зеленський привітав народ з Днем української писемності та мови

Президент України Володимир Зеленський привітав народ з Днем української писемності та мови.

Святкове звернення він опублікував у Telegram.

«Його намагалися заборонити, зацькувати, вбити, але він вистояв, став сильніше і ще прекрасніше», — йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що хтось може володіти українською мовою філігранно, а хтось тільки починає вивчати, однак, незважаючи на можливі помилки, любов до нього щира. Він підкреслив, що українська мова — неймовірний, це мова краси, добра і честі.

Президент додав, що мова не повинна бути причиною розбрату, він повинен об’єднувати людей заради світлого майбутнього України та її громадян.