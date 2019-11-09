У Грузії почалися масштабні сутички з показала фільму про ЛГБТ

У столиці Грузії кілька сотень праворадикалів влаштували зіткнення з поліцією біля кінотеатру Amirani в спробі зірвати прем’єру номінованого на «Оскар» шведсько-грузинського фільму про ЛГБТ «А потім ми танцювали».
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
В результаті інциденту постраждала молода дівчина, яка прямувала на кінопоказ. Стверджується, що їй в голову кинули каменем. Зараз вона знаходиться в лікарні.
Фото: Радіо Свобода
Під час протесту люди скандували «Ганьба» і «Хай живе Грузія», а також спалили райдужний прапор. Після цього кілька людей спробували прорватися в кінотеатр, що охороняється поліцією. Підтримали людей і священики, які почали проводити прямо під стінами кінотеатру молебень.
Фото: Радіо Свобода
Всього поліція заарештувала 11 праворадикалів.
Відео: YouTube/Російська служба BBC