Певца MELOVIN обокрали друзья

Украинский певец MELOVIN стал жертвой кражи.

На волне бешеной популярности и славы Костя Бочаров (настоящее имя MELOVIN – прим. ред.) «впустил в свою жизнь слишком много людей». Следовательно, несколько лет назад певец устроил зажигательную вечеринку в своем доме. Доверчивый MELOVIN даже не подозревал, что его могут «обчистить» друзья.

«У меня вынесли вещи: серебряные кольца, украшения, цепочки, которые мне дарили фаны», – говорится в программе «Звездный путь».

Кроме того, «любезные» гости подложили артисту в кровать большую открытую булавку. Ее MELOVIN нашел прямо возле сонной артерии. Артист подозревает, что кто-то хотел, чтобы он задел шеей эту шпильку.

Неприятная ситуация стала для 22-летнего артиста поучительной, поэтому сейчас он очень редко открывается людям.

: Новости Ю