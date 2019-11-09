Повінь – зміна системи

Menu
Close

Певца MELOVIN обокрали друзья

09.11.2019

Украинский певец MELOVIN  стал жертвой кражи.

На волне бешеной популярности и славы Костя Бочаров (настоящее имя MELOVIN – прим. ред.) «впустил в свою жизнь слишком много людей». Следовательно, несколько лет назад певец устроил зажигательную вечеринку в своем доме. Доверчивый MELOVIN даже не подозревал, что его могут «обчистить» друзья.

«У меня вынесли вещи: серебряные кольца, украшения, цепочки, которые мне дарили фаны», – говорится в программе «Звездный путь».

Кроме того, «любезные» гости подложили артисту в кровать большую открытую булавку. Ее MELOVIN нашел прямо возле сонной артерии. Артист подозревает, что кто-то хотел, чтобы он задел шеей эту шпильку.

Неприятная ситуация стала для 22-летнего артиста поучительной, поэтому сейчас он очень редко открывается людям.
:  Новости Ю

 

Читайте також:   Zrada: Шуфрич с женой совершили “романтическое путешествие” в Крым. ФОТО
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *