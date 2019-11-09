Столтенберг та Меркель не поділяють позицію Макрона щодо НАТО

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та генсек НАТО Єнс Столтенберг не згодні з різкими словами президента Франції Еммануеля Макрона на адресу Альянсу.

Про це вони заявили на спільній прес-конференції у Берліні за результатами перемовин, пише Reuters.

За словами Меркель, французький лідер використовував «різкі слова», коли описував, що організація переживає «смерть мозку». «НАТО залишається основою нашої безпеки», — сказала вона.

У свою чергу Столтенберг під час прес-конференції не згадав ім’я Макрона, однак, акценти, котрі він зробив у виступі, звучали як відповідь французькому президенту. Зокрема, він наголосив, що «НАТО і Європейський Союз — це два боки однієї медалі» та застеріг, що «європейська єдність не може замінити трансатлантичну єдність», повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Suddeutsche Zeitung. Він привітав зусилля європейців щодо зміцнення їхнього військового потенціалу. «Але Європейський Союз не може захистити Європу», — заявив генсек.

За підсумками візиту у ФРН у Твіттері він написав: «Завжди приємно зустрітися з канцлером Ангелою Меркель. Німеччина відіграє провідну роль в нашому Альянсі. Ми згодні з тим, що сильне НАТО необхідне для миру і безпеки в Європі, і що ми повинні продовжувати інвестувати, щоб зберегти НАТО сильним».

Нагадаємо, напередодні в інтерв’ю виданню The Economist Макрон сказав, що через брак керівної ролі США НАТО «перебуває в комі». Він вважає, що наразі «те, що ми переживаємо, є смертю мозку НАТО».