Кот-спасатель стал звездой Сети

Мы любим наших домашних питомцев за то, что они приносят нам радость и поднимают настроение

Но как вы наверняка знаете, некоторые животные также умеют лечить недуги и улучшать наше самочувствие. Однако на этом их сверхспособности не заканчиваются. Бывают случаи, когда четвероногие друзья становятся нашими спасителями и буквально спасают нашу жизнь. Вот, к примеру, котейка, который спас жизнь малышу, передает 4tololo.ru.

Люди в интернете были поражены, когда увидели видео с котом, спасающим ребенка от падения с лестницы.

Недавно сайт ChinaPress опубликовал видео, показывающее то, что увидишь не каждый день.

Камера безопасности запечатлела ребенка, играющего на полу, а рядом с ним, на диване лежал кот. Казалось бы, что это обычное дело и не произойдёт ничего необычного.

Однако кошка следила за каждым движением ребёнка.

Сперва малыш просто ползал по полу, а затем начал ползти вперед к открытой двери, ведущей к лестнице.

Специально или нет, ясно одно, что если бы кошка этого не сделала, малыш упал бы с лестницы и получил серьезные травмы.

Люди бросились восхвалять кошку, называя её героем. Однако не обошлось и без резкой критики в адрес родителей ребёнка.

Многие люди рассердились на родителей малыша за то, что они оставили ребенка без присмотра с открытой дверью, ведущей к лестничному пролёту. Несмотря на то, что кошки умные существа, они явно не годятся в няни для людей.