Заліщук стала радником Гончарука з питань зовнішньої політики

Колишній народний депутат Світлана Заліщук стала штатним радником прем’єр-міністра Олексія Гончарука з питань зовнішньої політики.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

“Останні три тижні ми встигли попрацювати разом і провести з десяток міжнародних двосторонок. Для мене як завзятого еврооптимиста було принципово переконатися, що прем’єр кожну зустріч, навіть якщо вона без преси, починає з тези про те, що європейська і євроатлантична інтеграція – це частина політичного ДНК України, і головний орієнтир реформ нового уряду”, – написала Заліщук.

За її словами, з Гончаруком вони були знайомі ще з “домайданных часів”.