У «ЛДНР» погано Зеленського відноситься майже 80% населення, як і до Януковича

78,9% жителів тимчасово окупованих територій Донбасу відносяться до президента України «погано» або «дуже погано».

Про це йдеться в дослідженні Українського інституту майбутнього та «Дзеркала тижня. Україна«, який був проведений за допомогою компанії «Нью Імідж Маркетинг Груп».

За даними соціологів, кількість опитаних на захоплених землях, які належать до глави держави «дуже добре» або «добре» — 19%. Погано або дуже поганого — 78,9% (49,6 та 29,3% відповідно).

При всіх спробах президента зупинити війну на Донбасі ставлення до Володимиру Зеленському не змінилося у 44,8% респондентів, погіршився – у 22,9%. Розчаровані його діяльністю — 20,5%. Стали думати про нього краще — 2,7% учасників опитування.

1,4% чекають від Зеленського економічного прориву. При цьому 13,3% «допускають ймовірність» того, що йому вдасться поліпшити соціально-економічні умови їх проживання, а ось 85% вважають успіх «малоймовірним» і «дуже малоймовірним».

З Зеленським надії на мир у регіоні пов’язують 1,7%. 59% — на нього не сподіваються, а 26,5% і зовсім категорично не згодні визнавати його здатність зупинити війну. Що стосується можливості проведення вдалих переговорів з главою країни-агресора, то 23,8% вважають такий успіх «дуже малоймовірним».

Не підтримують в масі своїй жителі окупованих територій та інших українських політиків. Так, главу політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука оцінюють «дуже добре» 4,9% опитаних, 28,3% — «добре», 56% не довіряють. Вище підтримка у голови тієї ж ОПЗЖ Юрія Бойка – 34,6% «добре» і 4,3% «дуже добре». В той же час не довіряють — 52%.

Колишній голова Донецької ОДА Сергій Тарута: добре — 6,6%, недовіра – 61,5%.

11% підтримки у представника «Оппоблока» Олександра Вілкула. При цьому «погано» або «дуже погано» — 50% опитаних, а 36% не знають такого політика.

Глава партії «Голос» Святослав Вакарчук: 9,4% — «добре», 2,1% — «дуже добре», «скоріше погано» — 41,8%, 33,8% — зовсім не довіряють.

Екс-кандидат у президенти, двічі прем’єр-міністр і голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко: 3,4% — «скоріше добре», недовіра — 62,8%.

Екс-президент Петро Порошенко: 97% — «погано» і «дуже погано» від 97% опитаних. 1,4% — «скоріше добре».

Дослідження проводилося з 7 по 31 жовтня 2019 р. Методом face-to-face опитано 1606 респондентів: 800 — у непідконтрольної частині Луганської і 806 — в непідконтрольної частини Донецької областей. Для розрахунку порівняльної вибірки були використані офіційні статистичні дані 2014 р., які були скориговані з урахуванням існуючих демографічних даних ВПЛ, які залишили непідконтрольні території. Похибка результатів не перевищує 3,2%.

Раніше радник РНБО з питань Донбасу Сергій Сивохо заявив, що в тому випадку, якщо на окупованій території Донбасу будуть оголошені місцеві вибори у відповідності з українським законодавством, там знайдуться люди, які будуть балотуватися від президентської партії «Слуга народу». Про це він сказав, посилаючись на якийсь закритий опитування.