Лещенко: Янукович домігся першої кадрової перемоги в СБУ

Колишній український медіа-магнат і олігарх Валерій Хорошковський домігся першої кадрової перемоги в СБУ.

Про це заявив журналіст і колишній народний депутат Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі.

«Заступником керівника Служби безпеки призначений Володимир Горбенко, який вважається близьким до Хорошковського. До цієї посади у поточному році він йшов транзитом через пост заступника департаменту “К” СБУ, який так і не був розформований”, — розповів Лещенко.

За його словами, «паралельно Хорошковський намагався домогтися призначення близького до нього Івана Дерев’янка якщо не в СБУ, то в офіс Генерального прокурора, але поки не домігся успіху».

«Сам Хорошковський очолював СБУ з березня 2010 по січень 2012 року», — додав Лещенко.