В Одесі почали перші випробування «Айлендов» у відкритому морі

В Одесі в суботу, 9 листопада, вперше відчувають у відкритому морі катера українських ВМС типу «Айленд», передані нашій країні США.

Військові моряки перевіряють роботу всіх систем і механізмів нових одиниць українського флоту. Відзначається, що в 12:50 з Практичної гавані одеського порту патрульний катер відчалив Р191″Старобільськ”.

На борту судна крім українського екіпажу перебуває командувач ВМСУ адмірал Ігор Воронченко, а також американські фахівці. Хоча завдання не полягала в тому, щоб катер досяг максимальної швидкості, не склало праці розігнати його до 28 вузлів, що більше, ніж здатні «Гюрзи».

Сьогодні ближче до вечора порт повинен покинути другий катер — Р190 «Слов’янськ».