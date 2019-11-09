Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Одесі почали перші випробування «Айлендов» у відкритому морі

09.11.2019

В Одесі в суботу, 9 листопада, вперше відчувають у відкритому морі катера українських ВМС типу «Айленд», передані нашій країні США.

Військові моряки перевіряють роботу всіх систем і механізмів нових одиниць українського флоту. Відзначається, що в 12:50 з Практичної гавані одеського порту патрульний катер відчалив Р191″Старобільськ”.

На борту судна крім українського екіпажу перебуває командувач ВМСУ адмірал Ігор Воронченко, а також американські фахівці. Хоча завдання не полягала в тому, щоб катер досяг максимальної швидкості, не склало праці розігнати його до 28 вузлів, що більше, ніж здатні «Гюрзи».

Сьогодні ближче до вечора порт повинен покинути другий катер — Р190 «Слов’янськ».

Читайте також:   Вибухають ракети? У Росії нове НП на військовому полігоні
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *