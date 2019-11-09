Тимошенко в пух і прах рознесла в прямому ефірі бюджет-2020 від «слуг народу» — політолог

Нову «зелену» владу треба частіше запрошувати на телевізійні ефіри. Адже саме там вся країна може побачити, наскільки ці «фахівці» некомпетентні, нещирі, цинічні і зовсім не турбуються про економічний рівень життя саме тих людей, які, маючи великі надії на реальні зміни, проголосували за Зеленського та «Слугу народу» (укр).

Таку думку озвучив сьогодні у ФБ політолог Дмитро Корнійчук.

Нову «зелену» владу треба частіше запрошувати на телевізійні ефіри. Адже саме там вся країна може побачити, наскільки ці «спеціалісти» некомпетентні, нещирі, цинічні та зовсім не турбуються про економічний рівень життя саме тих людей, які, маючи велику надію на реальні зміні, проголосували за Зеленського та «Слугу народу».

Все це черговий раз підтвердила програма «Свобода Шустера», де лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко публічно намагалася достукатися до «зелених», вказуючи на катастрофічні наслідки та продовження «епохи бідності» у разі затвердження бюджету-2020 у запропонованому владою вигляді.

Відразу треба зазначити, що виступ Тимошенко підтримувало більше 90% аудиторії програми. А це підтверджує: вона говорила про ті речі, які дійсно турбують кожного українця.

Тимошенко звернула увагу влади та українців на ті недоліки бюджету-2020, які ще можна встигнути виправити до фінального голосування у сесійній залі.

По-перше, закладені заниженні показники доходів бюджету з митниці. Що вказує на продовження існування всіх контрабандних «схем», які були при попередній владі. А це – менше грошей на зарплати та пенсії.

До речі, Тимошенко звернула увагу, що за останні місяці чомусь вже почали різко падати надходження з митниці. І відразу виникає питання: куди зникають гроші?

По-друге, у бюджеті заклалося на виплату боргів стільки ж грошей, як і на виплату пенсій. Тобто, замість збільшення в два рази пенсій, ми годуємо кредиторів.

Тимошенко наголошує на необхідності негайного проведення переговорів щодо реструктуризації боргів держави. Оскільки пріоритетом повинно бути саме життя українців.

По-третє, знову у бюджеті відбуваються маніпуляції з мінімальним прожитковим мінімумом, згідно якого відбуваються усі розрахунки.

Уряд каже, що реальний прожитковий мінімум в державі складає 4251 грн. При цьому у бюджеті записує — 2020 грн (до кінця року – 2189 грн). Але навіть при цих занижених показниках мінімальна пенсія зростає лише до 1769 грн. Тобто – є нижче прожиткового мінімуму у бюджеті.

До речі, при розгляді бюджету в першому читанні була підтримана правка «Батьківщини» щодо того, що мінімальна пенсія повинна дорівнювати прожитковому мінімуму. Але Кабмін не врахував цей важливий для мільйонів українців соціальний показник у бюджеті.

По-четверте, у бюджеті знову не заклалося перехід до страхової медицини, як вимагала Тимошенко. Альо навіть у моделі стратегії «реформи Супрун» лікарям виділять на шкірного пацієнта лише 37 грн (!) на рік. Про яку медицину можна говорити при такому фінансуванні?

По-п’ятдесят п’яте, попри розмови про децентралізацію, місцевім громадам залишається лише біля 23% зібраних податків. Тому знову ми можемо тільки мріяти про покращення місцевої інфраструктури чі підтримку ВІДГ шкіл або садочків.

По-шосте, в бюджеті не заклалося зниження тарифів на газ (як наполягала Тимошенко). Та ще й на 7 млрд грн зменшуються виплати на субсидії.

Що це означає? Сотні тисяч українців або не отримають субсидії, або їх ще зменшать при існуючих драконівських тарифах.

Тимошенко дуже логічно наголошує на тому, що зараз не треба займатися з’єднання ясуванням стосунків у парламенті. Необхідно об’єднання єднатися на дійсно подбати про інтереси людей. Як у Зеленського і обіцяли на виборах.

Але, дивлячись в ефірі на «хіхікання» глави Мінфіна Маркарової, тремтяче зі слиною біля роту обличчя якогось невідомого нікому депутата-політтехнолога від «Слуги народу» та на керівника Офісу президента Богдана, який весь час жував «жуйку», було чітко зрозуміло: ця «зелена» влада закінчувати «епоху бідності» не збирається. Не для того вони йшли у владу…