«Це трагедія!» Російський письменник відкрито засудив захоплення Криму

Письменник з Росії Дмитро Биков розповів, що засуджує анексію українського Криму Російською Федерацією.

Про це він повідомив виданню «Новий час«. При цьому письменник також підкреслив, що не відвідує тимчасово окуповану територію з 2013 року

«Навесні 2014 року я був у складі Конгресу інтелігенції заявив, що стою на стороні міжнародного права і заперечую проти присвоєння Криму такими методами, поза розмови про те, як відчував себе Крим в Україні та іншого забалакування теми. Це абсолютно очевидно, я засуджую присвоєння Криму», — заявив Биків.

За словами письменника, ситуація з окупацією українського півострова стала для нього «важкою травмою». При цьому він зазначив, що сам був позбавлений Криму, та «гірко це переживає».

«Всі свої найкращі тексти я придумував там, всі свої романи писав там, працював в Артеку, жив там. Мені дуже болісно відсутність Криму на карті мій душі. Я хотів туди їздити. Зараз у мене такої можливості немає», — зазначив Биків.

У той же час літератор розповів, що не знає, яке майбутнє чекає Крим. За його словами, це є трагедією.

«Мене вся ця „каша“, заварена тоді (я вже не кажу про „каші“, заварений на Донбасі), найглибшим чином засмучує», — підкреслив письменник.