Гігантські крижані кулі покрили узбережжя Фінляндії (фото)

У Фінляндії до 30 метрів пляжу всипало крижаними кулями розміром з яйце та навіть м’яч. Ці кулі сформувалися завдяки холодній і вітряній погоді, пояснили експерти.

Крижані кулі помітили на початку листопада фотограф-любитель Рісто Маттіолі разом з дружиною, коли пара прогулювалась на острові Хайлуото, розташованому в Ботнічній затоці між Фінляндією і Швецією. Про це пише “BBC News Україна“.

За словами фотографа, в той день температура повітря становила -1 градус і день був досить вітряним. Крижані кулі були всюди: вони засіяли 30 метрів пляжу уздовж річки.

“Це було дивовижно. Я ніколи не бачив нічого подібного”, – зізнався фотограф.

Експерти пояснюють, що такі крижані кулі формуються завдяки холодній і вітряній погоді.

В цілому вони утворюються зі шматків більшої крижини, які зіштовхуються один з одним через хвилі, і так набувають кулястої форми,

– пояснив фахівець BBC Weather Джордж Гудфеллоу.

Він додав, що деякі такі кулі збільшуються за рахунок намерзання на них морської води. Також вода їх округлює, згладжує і хвилями виносить на берег.

Схожі явища періодично виникають в різних куточках планети, зокрема на озерах у США і Росії. Так, у 2016 році гігантські крижані кулі покрили 18 кілометрів пляжу біля сибірського села Ніда на півострові Ямал.



Такі гігантські крижані кулі море винесло кілька років тому на Ямальському півострові / Фото Катерини Черних.