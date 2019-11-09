Вкрав їжу і гаманець: у Києві люди влаштували самосуд над крадієм

У Києві люди вирішили самі покарати зухвалого злодія, який пограбував пенсіонера. Інцидент стався на вулиці Огієнка, недалеко від ТЦ «Європорт».

Зловмисник вкрав у дідуся їжу і гаманець. Люди влаштували самосуд і застосували фізичну силу, а потім викликали поліцейських. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

«На вулиці Огієнка, неподалік від ТЦ «Європорт», сьогодні був затриманий злодій, який вкрав гаманець і їжу у дідуся. Трохи надавали по клумакам і викликали поліцію для оформлення», — сказано в повідомленні.